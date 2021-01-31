Власти Кургана не могут распродать половину имущества

Бюджет Кургана пополнили на 6,7 млн рублей за счет приватизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2020 году в бюджет Кургана поступило более 6,7 млн рублей за счет приватизации муниципального имущества. Но половину объектов, выставленных на торги, продать не удалось. Отчет мэрии Кургана об итогах приватизации внесен на рассмотрение в городскую думу.

«От реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Кургана на 2020 год в бюджет Кургана поступило 6 720 074,04 рубля», — говорится в отчете, опубликованном на сайте муниципалитета. Всего продано 10 объектов недвижимости и два металлических гаража.

В частности, по итогам года приватизированы нежилое здание в поселке Керамзитном, а также нежилые помещения в разных частях города и два объекта незавершенного строительства на улице 9 Мая. Их общая стоимость превысила 9,8 млн рублей (с учетом НДС), 6,68 млн рублей поступили в городскую казну. Два металлических гаража продали за 48 тысяч рублей, бюджет города пополнился на 40 тысяч рублей.

«Ввиду отсутствия заявок на участие в торгах 12 объектов недвижимого имущества не приватизированы в 2020 году», — отмечают в мэрии. Так, здание спорткомплекса в микрорайоне Черемухово выставляли на торги четыре раза, а гараж на улице Свободы — шесть раз. URA.RU запросило комментарии в пресс-службе мэрии. На момент публикации ответ не поступал.

Ранее URA.RU сообщало, что из 38 объектов недвижимости, которые власти Кургана планировали приватизировать в 2019 году, удалось продать только три. Бюджет города тогда пополнили почти на 1,4 млн рублей. В мэрии поясняли, что в план приватизации включены непрофильные и пустующие помещения. Они не пользуются спросом у покупателей в связи с низкой ликвидностью.