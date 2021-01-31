31 января 2021
30 января 2021
29 января 2021

Новый глава департамента образования мэрии Перми вышел на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, папка с документами, документы к заседанию
Анна Деменева приступила к работе в мэрии с сегодняшнего дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Новый начальник департамента образования мэрии Перми Анна Деменева приступила к своим обязанностям. Об этом Деменева сообщила URA.RU.

«Да, сегодня приступила [к своим обязанностям]», — отметила Деменева. В пресс-службе администрации Перми уточнили, что распоряжение о назначении Деменевой начальником департамента образования горадминстрации будет подписано 1 февраля.

Ранее стало известно, что временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин определился с главой департамента образования. До назначения Деменева являлась директором школы «Точка». Прежний руководитель департамента Людмила Серикова покинула должность в октябре прошлого года. Уход чиновницы произошел на фоне череды скандалов в школах Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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