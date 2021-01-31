Новый глава департамента образования мэрии Перми вышел на работу

Новый начальник департамента образования мэрии Перми Анна Деменева приступила к своим обязанностям. Об этом Деменева сообщила URA.RU.
«Да, сегодня приступила [к своим обязанностям]», — отметила Деменева. В пресс-службе администрации Перми уточнили, что распоряжение о назначении Деменевой начальником департамента образования горадминстрации будет подписано 1 февраля.
Ранее стало известно, что временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Демкин определился с главой департамента образования. До назначения Деменева являлась директором школы «Точка». Прежний руководитель департамента Людмила Серикова покинула должность в октябре прошлого года. Уход чиновницы произошел на фоне череды скандалов в школах Перми.
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