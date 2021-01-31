Свердловский госпиталь ветеранов оштрафовали за работу в пандемию

Эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора выявило ряд нарушений в медучреждении Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн оштрафовали на 100 тысяч рублей за лечение женщины в палате, где лежали пациенты с подтвержденным COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Постановлением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга „СОКП госпиталь для ветеранов войн“ признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в июне 2020 года женщина, находившаяся на стационарном лечении в госпитале для ветеранов войн, пожаловалась в Роспотребнадзор на то, что вынуждена лежать в палате с пациентками, у которых подтвержден диагноз COVID-19. При этом у самой женщины на тот момент коронавирус диагностирован не был. Эпидемиологическое расследование выявило, что в госпитале был нарушен принцип одномоментности заполнения палат, не разделены потоки пациентов с подтвержденным и неподтвержденным COVID-19, нарушались требования к вместимости палат в психоневрологическом отделении.

В беседе с корреспондентом URA.RU начальник госпиталя Олег Забродин отметил, что медучреждение на данный момент участвует в большом количестве разбирательств. «Они касаются и основной нашей деятельности, и жалоб. Но подобных [разбирательств] я не помню», — уточнил он.

В конце апреля 2020 года стало известно, что в госпитале на двухнедельный карантин закрыли гериатрическое отделение. Причиной стало обнаружение коронавирусной инфекции у одного из пациентов.