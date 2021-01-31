Конфликт в свердловском городе убьет карьеру политика-тяжеловеса

В Асбесте накануне предстоящих выборов уже начали делить мандат депутата заксобрания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Вице-спикер свердловского заксобрания Владимир Власов, скорее всего, не попадет в следующий созыв областного парламента. Как сообщил URA.RU источник в свердловском заксобрании, команда свердловского губернатора и региональное отделение «Единой России» больше не делает ставку на бывшего первого вице-премьера областного правительства.

«В текущем созыве Асбестовский округ представляет Владимир Власов. По итогам декабрьской социологии он показал невысокую узнаваемость и электоральную поддержку. Кроме того, прошлые выборы он чуть не проиграл коммунистке Наталье Крыловой. В связи с этим Власову намекнули, что команда губернатора больше не делает на него ставку», — рассказал собеседник агентства. по его словам, в Асбестовском избирательном округе №2 может выдвинуться от ЕР нынешний представитель ЛДПР Михаил Зубарев. Однако, отметил источник, Власов лоббирует на свое место нынешнего мэра Асбеста Наталью Тихонову, у которой в 2021 году истекает срок полномочий, поэтому выдвижение Зубарева может не состояться.

Михаил Зубарев в беседе с URA.RU заявил, что не слышал об этом, но уточнил, что такие слухи уже появлялись перед предыдущей выборной кампании в 2016 году. Мэр Наталья Тихонова отметила, что никаких переговоров с ней не велось. «Я работаю главой города, у меня большие планы по развитию муниципалитета. Планирую их реализовать в последующие годы», — прокомментировала она. На момент публикации Владимир Власов не ответил ни на звонок корреспондента, ни на сообщение в мессенджере. В региональном отделении «Единой России» информацию комментировать не стали.

В Асбесте традиционно сильны политические позиции коммунистов. В 2016 году на выборах депутатов областного заксобрания лидер местного отделения КПРФ Наталья Крылова менее чем на 2% отстала от действующего депутата Владимира Власова. Власов работал в должности первого вице-премьера свердловского кабмина с 2012 года, в 2016 году избран депутатом ЗС.