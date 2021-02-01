Судебные ошибки Иван Охлобыстин призвал рассматривать как статистическую погрешность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер и член партии «За правду», слившейся со «Справедливой Россией», Иван Охлобыстин заявил, что нужно вернуть в стране смертную казнь. Он выразил мнение, что средства, которые идут на содержание заключенных лучше направить на решение проблем пенсионеров.

«Надо вернуть смертную казнь. Я не хочу платить за того маньяка, который убил, например, в Битцевском лесу. Лучше деньги на пенсионеров направить, а не на их содержание», — приводит слова Охлобыстина Daily Storm, которые он сказал на второй Всероссийской конференции «Время, вперед». Что касается судебных ошибок в этом плане, то актер призвал их рассматривать как статистическую погрешность.

Замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в беседе с Daily Storm отметил, что лидер партии Сергей Миронов также выступает за возвращение смертной казни в РФ. Однако к высказыванию о допустимости судебных ошибок Шеин отнесся резко. «Если бы можно было принять решение, что „ничего страшного“, которое касается только тех людей, которые считают, как Охлобыстин, то это другая история», — сказал он.

Также Охлобыстин высказался за захоронение тела Владимира Ленина. Шеин считает, что этой темой актер не вносит никакой конструктивной повестки, а это лишь его желание «хайповать».

Ранее Союз архитекторов объявил конкурс, в котором участники должны придумать новый способ использования Мавзолея, передает телеканал 360. Тело Ленина предложили заменить муляжом, а внутри Мавзолея открыть музей. Митрополит Иларион (Алфеев) выразил мнение, что тело вождя можно будет захоронить, когда это не вызовет протестов в обществе.