Объявлено, когда можно будет похоронить тело Ленина

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В будущем Мавзолей должен стать музеем массовых репрессий, рассказал митрополит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тело вождя Владимира Ленина можно будет захоронить, когда это не вызовет протестов в обществе. Об этом заявил митрополит Иларион (Алфеев).

«Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека (Ленина — прим. ред.) будет захоронено», — рассказал Иларион в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что поднимать вопрос захоронения Ленина нужно тогда, когда это не вызовет противостояния в обществе.

Иларион добавил, что подходить к вопросу захоронения тела вождя нужно осторожно. По его словам, в России многие почитают Ленина и уважают его заслуги. Однако в будущем Мавзолей должен стать музеем массовых репрессий, добавил митрополит.

Ранее Союз архитекторов объявил конкурс, в котором участники должны придумать новый способ использования Мавзолея, передает телеканал 360. Тело Ленина предложили заменить муляжом, а внутри Мавзолея открыть музей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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