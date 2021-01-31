В Курганской области смертность почти вдвое превысила рождаемость

В Курганской области на одного новорожденного приходится почти две смерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с января по ноябрь 2020 года умерло 12 778 человек. Это почти вдвое превышает число новорожденных за тот же период. Такие данные опубликованы Свердловскстатом.

«Число умерших в области превысило число родившихся в 1,9 раза», — говорится в сообщении. Число смертей в регионе оказалось значительно выше, чем годом ранее. Так, за 11 месяцев 2019 года в Курганской области умерло 11 728 человек, а за 11 месяцев 2020 года — на 1 050 человек больше.

Вместе с этим, в регионе отмечается спад рождаемости. С января по ноябрь 2020 года на свет появилось 6 774 младенца — на 324 меньше, чем годом ранее (7 098 младенцев). В результате естественная убыль населения выросла почти на 30% и составила 6 004 человек.

Наиболее распространенными причинами смерти в регионе стали болезни системы органов кровообращения (36,7% смертей) и онкология (15,3%). От коронавируса в Курганской области в ноябре умерло 146 человек. По предварительным данным, на 1 ноября 2020 года в регионе было 821 227 жителей.

Численность населения в Курганской области с 1990-го по 2019 годы сократилась более чем на 260 тысяч человек, или на 23%, сообщало ранее URA.RU. Согласно прогнозу Росстата, до 2030 года численность населения области может сократиться еще на 151 тысячу человек.