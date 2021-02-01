Тюменский депутат стал фигурантом уголовного дела

Компанию тюменского депутата обвиняют в махинациях Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал депутат городской думы Олег Подковыров. Об этом URA.RU сообщили несколько источников. Компанию депутата обвиняют в махинациях во время исполнения контрактов по сносу домов.

«В отношении Подковырова и его компании ООО „Аргумент“ возбуждено уголовное дело. Поводом стали махинации в сфере ЖКХ и коррупция на контрактах по сносу домов», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

По словам другого инсайдера, близкого к администрации Тобольска, компания решила заработать на строительном мусоре, который оставался после сноса. «По правилам его нужно было сдать региональному оператору по обращению с отходами, заплатив за это. Затем эти чеки предоставить заказчику — администрации, и получить компенсацию. Но „Аргумент“ сделал иначе: мусор никуда не сдал и ничего за это не заплатил, а вот возмещение — получил. За более точными подробностями лучше обратиться к силовикам, которые выявили и занимаются расследованием уголовного дела», — рассказал источник URA.RU.

В результате в незаконных действиях также был замечен один из сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Тобольска. Работу он потерял.

Какие конкретно силовые структуры занимаются делом Подковырова наш источник не сообщил. URA.RU направило запросы в прокуратуру области и следственный комитет. В первом ведомстве отметили, что не имеют полномочий по возбуждению уголовных дел. Ответ от регионального СК пока не поступил. В администрации Тобольска взяли время на подготовку комментария.

Ситуацию в беседе с агентством прокомментировал сам Подковыров. «Следственный комитет действительно ведет такое дело в отношении компании ООО „Аргумент“. Я прохожу по нему как свидетель. Считаю, что в моих действиях никакого состава преступления нет. У меня есть версия того, почему инициировано это разбирательство, но пока озвучивать ее я не буду. Что касается тех людей, которые якобы также замешаны в этом деле, я ничего пояснить не могу. При мне никого на допросы не вызывали», — пояснил URA.RU Подковыров.