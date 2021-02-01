01 февраля 2021

Умер бывший первый замгубернатора Курганской области

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Александр Бухтояров Курган, бухтояров александр
Александр Бухтояров умер в больнице, где лечился от COVID Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Александр Бухтояров умер вечером 1 февраля. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько источников, близких к властям региона.

«Александр Иванович скончался в госпитале 1 февраля, примерно в 20.00. У него был COVID», — рассказал один из инсайдеров. По словам другого источника, Бухтояров в последние дни находился в больнице под аппаратом ИВЛ, в тяжелом состоянии.

Информацию о смерти Бухтоярова URA.RU подтвердил экс-руководитель аппарата правительства Курганской области, бывший председатель городского совета ветеранов Александр Мазеин. По его словам, место и время прощания с экс-чиновником пока не определено.

Бухтояров родился в 1949 году. Трудовую деятельность начал в 1966 году слесарем-сборщиком Курганского арматурного завода. В 1972 году с отличием окончил Курганский машиностроительный институт. После этого работал инженером-технологом на Курганском машиностроительном заводе, с ноября 1972 года работал в комсомольских и партийных органах Курганской области. В январе 1997 года Бухтояров назначен на должность первого заместителя губернатора Курганской области. 27 мая 2013 года покинул этот пост по собственному желанию, объяснив свое решение состоянием здоровья.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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