Умер бывший первый замгубернатора Курганской области

Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Александр Бухтояров умер вечером 1 февраля. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько источников, близких к властям региона.
«Александр Иванович скончался в госпитале 1 февраля, примерно в 20.00. У него был COVID», — рассказал один из инсайдеров. По словам другого источника, Бухтояров в последние дни находился в больнице под аппаратом ИВЛ, в тяжелом состоянии.
Информацию о смерти Бухтоярова URA.RU подтвердил экс-руководитель аппарата правительства Курганской области, бывший председатель городского совета ветеранов Александр Мазеин. По его словам, место и время прощания с экс-чиновником пока не определено.
Бухтояров родился в 1949 году. Трудовую деятельность начал в 1966 году слесарем-сборщиком Курганского арматурного завода. В 1972 году с отличием окончил Курганский машиностроительный институт. После этого работал инженером-технологом на Курганском машиностроительном заводе, с ноября 1972 года работал в комсомольских и партийных органах Курганской области. В январе 1997 года Бухтояров назначен на должность первого заместителя губернатора Курганской области. 27 мая 2013 года покинул этот пост по собственному желанию, объяснив свое решение состоянием здоровья.
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