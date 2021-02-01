Курганский бар закрыли за нарушение карантина

В Шадринске (Курганская область) на полмесяца закрыли бар «Чикаго» за невыполнение противоэпидемиологических мероприятий. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
«Надзорным ведомством выявлено, что в данном баре, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, допустили невыполнение противоэпидемиологических мероприятий», — рассказали в пресс-службе. Представители УФССП региона объяснили URA.RU, что в шадринском баре «Чикаго» была нарушена дистанция между столами в 1,5 метра. Также заведение продолжало работать после 23:00, что на момент проверки было запрещено.
По решению Шадринского городского суда деятельность бара приостановили на 14 суток. Судебные приставы опечатали входные двери заведения. Владельца бара предупредили об ответственности, если он решит возобновить работу заведения раньше времени.
Предприятиям общественного питания Курганской области до 29 января было запрещено работать с 23:00 до 06:00. Это было связано с угрозой распространения коронавируса. После 29 января под запретом остались только танцевальные площадки и дискотеки.
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