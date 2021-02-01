В Тюмени появится прямой авиарейс до Калининграда

Авиакомпания Nordwind доставит тюменцев напрямую в Калининград Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени появится новый прямой рейс в Калининград. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе аэропорта «Рощино». Выполнять полеты будет авиакомпания Nordwind.

«Авиакомпания Nordwind с мая запустит новинку, которой у нас еще не было — это рейсы в Калининград», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Рощино». Согласно данным на сайте самой авиакомпании, первый перелет из Тюмени в бывший Кенигсберг жители смогут совершить уже 24 апреля.

Самолеты будут курсировать по вторникам и субботам. Стоимость билета зависит от класса обслуживания, и варьируется от 5 416 до 9 416 рублей. Полет займет четыре часа. Выполнять его будут на судне Boeing 737-800 Winglets.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Utair также запустит новые рейсы из Тюмени. Улететь можно будет к Черному морю, в Анапу и Геленджик.