21 января 2021

Для тюменцев появятся новые авиарейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в Уфу по объектам, построенным к ШОС и БРИКС в 2015 году. Уфа, utair, ютейр, ютэйр
Тюменцы смогут напрямую летать в Анапу и Геленджик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюменской области получат возможность без пересадок улететь в Анапу и Геленджик. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair. Новые рейсы появятся в 2021 году.

«Utair продолжает строить транспортный коридор Юг — Поволжье — Урал — Сибирь без пересадок в Москве, и в 2021 году планирует запустить прямые рейсы на юг из Тюмени», — сообщает пресс-служба авиакомпании. Для тюменцев будут доступны перелеты в Анапу и Геленджик. Рейсы обещают осуществлять минимум дважды в неделю.

По словам президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Олега Семенова, нововведения не спровоцируют роста тарифов. В прошлом году цены на билеты снизились на 10-20%, и в новом сезоне повышать их не планируют.

Ранее URA.RU сообщало, что в период пандемии Utair недополучил 50% доходов. Для выхода из кризиса компания собиралась оптимизировать маршрутную сеть и просить помощи государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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