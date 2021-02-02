Заместитель Куйвашева получил награду от главы мирового бокса

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) и бывший глава Федерации бокса России Умар Кремлев направил свердловскому вице-губернатору Азату Салихову благодарность за поддержку и развитие бокса в регионе. Грамоту политику 1 февраля вручил член правления Свердловской областной федерации бокса Михаил Кайгородов. Награждение прошло во время заседания наблюдательного совета организации, в котором председательствовал замглавы области.
Участники совещания подвели итоги работы за 2020 год. За это время федерации удалось привлечь более 25 млн рублей инвестиций в развитие бокса на Среднем Урале. «На данный момент бокс развивается в 38 муниципальных образованиях, около 9,5 тысяч ребят занимаются боксом, — рассказали в пресс-службе Свердловской областной федерации бокса. — Полностью отремонтирован и оснащен всем необходимым оборудованием зал бокса „Гонг Победы“ в Каменске Уральском, дополнительно приобретен инвентарь и оборудование для залов бокса в Богдановиче, Екатеринбурге, Каменске Уральском, поселке Буланаш».
Участники заседания набсовета договорились усилить работу по открытию боксерских центров в регионе и провести всероссийский турнир имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова и командный Кубок России среди мужчин в Екатеринбурге.
На совещании также присутствовали председатель правления Свердловской областной Федерации бокса, Герой РФ Сергей Евланов, исполнительный директор федераци Сергей Вишняков, член правления Игорь Нежнов, член наблюдательного совета, гендиректор «А кадемии единоборств РМК» Евгений Звездников, главный тренер Свердловской области по боксу Сергей Фомин, руководитель коллегии судей Владимир Фомин.
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