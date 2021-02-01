На перевале Дятлова исследователи нашли новую природную аномалию

На перевале Дятлова исследователи нашли природную аномалию. Об этом во время ежегодной дятловской конференции рассказал исследователь трагедии из Москвы Александр Алексеенков. Уже много лет подряд, дважды в год (летом и зимой) он ездит на перевал Дятлова для проведения различных экспериментов. В этом году он использовал магнитометр, полученный в одной из лабораторий.
«Мои ожидания оправдались: в нескольких сотнях метрах от места палатки обнаружилась магнитная аномалия, — рассказал Александр Алексеенков. — Градиент (разброс) напряжения был от нескольких единиц до нескольких десятков единиц, а в том месте — аж до 1700 единиц, то есть разница — в несколько порядков». Анализ полученных данных был сделан впоследствии профессиональным георазведчиком.
При наложении координаты точки на схему отступления дятловцев видно, что она находится рядом с местом установки палатки дятловцев. «Видно, что их путь — не куда-то, а от чего-т», — говорит Алексеенков.
Кроме этого, исследователь рассказал и о других необычных проявлениях природы на перевале — теплый воздух, выходящий из-под снега (это явление ему и его доводилось не раз наблюдать зимой в районе перевала Дятлова, что можно объяснить выходом газа на поверхность), а также сильный ураганный ветер и зимние грозы.
Нельзя, по мнению Алексеенкова, забывать и об аномальной солнечной активности в 1959 году. «Это проявлялось в сильных полярных сияниях: в феврале метеостанция в Бурмантово зафиксировала аж семь полярных сияний», — говорит он. Все это заставляет его, приверженца «техногенной версии» гибели дятловцев, сомневаться. «Вижу три варианта: техноген, аномальная зимняя гроза и выброс газа из недр», — резюмирует Алексеенков.