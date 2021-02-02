Эксперт раскрыл, за какие посты в соцсетях откажут в ипотеке

Из-за фотографий с вечеринок могут не одобрить ипотечный займ, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Жителям России могут отказать в ипотеке из-за непристойных фотографий и комментариев на тему религии или политики. Об этом сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«В первую очередь нужно убрать ярко выраженные агрессивные комментарии, политические или религиозные. Это все риски банка-кредитора», — пояснила она. Ее мнение приводит «Ридус».

Вторым важным показателем, характеризующим заемщика, по мнению эксперта по недвижимости, являются непристойные фотографии с вечеринок. «Если у вас друзья — депутаты Госдумы, то вот это да. Если потенциальный заемщик употребляет алкоголь каждый день на шашлыках, то это тоже характеризует», — рассказала эксперт.

Радченко объяснила, что эти критерии не являются самыми важными при одобрении ипотечного займа. Самое главное, по ее словам, — сумма первоначального взноса. Чем она меньше, тем внимательнее будут изучать заемщика.

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