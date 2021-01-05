Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс

В 2021 году покупку жилья стоит отложить Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Уже весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице, заявил URA.RU экономист Константин Селянин. Поэтому эксперт советует покупать жилье в новом году только в случае крайней необходимости.

«Уже в феврале—апреле 2021 года мы увидим полномасштабный кредитный кризис, когда люди, набравшие потребительские и ипотечные кредиты, столкнутся с тем, что не могут их обслуживать. Все программы по кредитным каникулам закончились еще в ноябре. Динамика „плохих“ долгов — которые не обслуживаются более трех месяцев — растет давно, но уже в феврале—марте эта проблема встанет в полный рост: у нас будут сотни, тысячи, если не миллионы людей, которые не смогут обслуживать свои кредиты. И если речь идет об ипотеке, то банки будут забирать залоговое имущество, — прогнозирует экономист. — Если государство не вмешается в этот процесс, то все закончится дефолтом ипотечников и отбиранием квартир».

В 2021 году экономист советует покупать квартиру только при острой необходимости, причем лучше будет отложить покупку на полгода-год. Хотя в этом году экономических предпосылок для роста цен на недвижимость нет — во многом на ситуацию повлияет падение спроса россиян на покупку жилья. «В этом году многие должны понять, что в условиях падения доходов покупать недвижимость — очень рискованно. Поэтому я не жду роста цен. Более того, при определенной политике государства может быть и снижение цен на жилье», — прогнозирует эксперт.

С тем, что стоимость жилья в этом году не повысится, также согласен вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Однако он также напомнил, что нет никаких предпосылок для роста доходов россиян. «Но если все-таки вы приняли решение о покупке первичного жилья, это лучше сделать в ближайшие месяцы. Поскольку из-за того, что льготную ипотеку продлили до 1 июля, ажиотаж на покупку жилья снизился, и теперь застройщики различными способами могут „уговаривать“ россиян покупать квартиры, в том числе путем проведения различных акций. Поэтому сейчас покупать квартиру будет выгоднее. Но при этом стоит понимать, что для жилья эконом-класса льготная ипотека дает незначительную сумму выигрыша», — предупредил Апрелев. Поэтому эксперт советует обратить пристальное внимание на вторичное жилье, и главное — не брать объекты в низкой степени готовности.