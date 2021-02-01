В уголовном деле тюменского адвоката-мошенника поставлена точка

Юрист получила 6 лет колонии общего режима Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени адвоката, обманувшего клиентку на 23 млн рублей, признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области. Юриста приговорили к 6 годам заключения. Предположительно, речь идет об известном тюменском адвокате Розе Дроздовой.

«Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Приговором суда женщине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме», — отмечает ведомство.

Осужденная являлась адвокатом тобольского предпринимателя, приговоренного к лишению свободы за покушение на убийство. В период с сентября 2015 года по февраль 2017 года она взяла у жены бизнесмена в общей сложности 23 млн рублей. Женщине она говорила, что эти деньги нужны, чтобы добиться прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Когда тоболячка поняла, что ее обманывают, и попросила адвоката вернуть деньги, адвокат скрылась за границей. 25 августа 2019 года ее задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Обстоятельства этого преступления схожи с уголовным делом тюменского адвоката Роза Дроздовой, которая за миллионные взятки обещала свободу обвиняемому в покушении на областного депутата бизнесмену Игорю Белкину. Супруга предпринимателя Ирина в период с 2015 по 2017 год передала юристу в общей сложности около 23 млн рублей.