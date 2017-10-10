19:39 10 октября 2017 0

Следственному комитету предстоит выяснить, действительно ли ушлому адвокату удалось выманить 23 миллиона рублей на взятки для прекращения уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владимир Владимиров также оказался упомянут в скандальной истории с прекращением уголовного дела против тобольского предпринимателя Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменский адвокат за миллионные взятки обещал свободу обвиняемому в покушении на областного депутата бизнесмену. Взятки вымогались для прокурора области, председателя областного суда и начальника регионального ФСБ.

По данным источника «URA.RU», 22 сентября 2017 года руководитель Следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаил Богинский возбудил уголовное дело против адвоката Розы Дроздовой. Тоболячка Ирина Белкина рассказала «URA.RU», что в конце декабря 2014 года знакомый рассказал ей о «грамотном тюменском адвокате» Розе Дроздовой, которая может с помощью административного ресурса и связей освободить мужа Белкиной из-под стражи. Мужчина на тот момент проходил обвиняемым по делу о покушении на убийство депутата тюменской областной думы Владимира Майера и находился в СИЗО.

К сентябрю 2015 года Игоря Белкина признали виновным и его дело дошло до апелляционной инстанции. Сменив к этому времени несколько раз адвокатов, по совету знакомых Ирина Белкина все-таки решила обратиться к услугам Розы Дроздовой. К этому моменту адвокаты, уже защищавшие предпринимателя, объявили, что апелляция будет точно проиграна. Дроздову же Белкиной отрекомендовали как адвоката со связями в областном суде, сестру члена президиума облсуда Фании Григорьевой. «Мне сказали, что вопросы процессуального характера решаются в Тюмени не в рамках правового поля», — объяснила Ирина Белкина «URA.RU».

Адвокат уверила клиентку: добиться освобождения обвиняемого поможет лично председатель облсуда Анатолий Сушинских Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По словам Белкиной, адвокат заверила ее — в Тюменском областном суде у нее «все схвачено», и назвала цену — восемь миллионов рублей, в которую обойдется добиться прекращения уголовного преследования Игоря Белкина. По словам супруги осужденного, деньги предназначались высокопоставленным должностным лицам областного суда. Ирина Белкина собрала нужную сумму в течение нескольких дней и передала адвокату. Сама женщина уверяет, что не считала это взяткой, а лишь «дружеской благодарностью».

Через несколько дней, по словам Белкиной, адвокат позвонила и сообщила, что прокуратура Тюменской области против освобождения тобольского предпринимателя и для решения вопроса надо дать взятку в семь миллионов рублей прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову. По словам Белкиной, Дроздова пообещала, что без передачи денег осужденный Игорь Белкин отправится «сидеть» в колонию строгого режима в поселок Харп на Ямале и ему добавят срок.

От безысходности Ирина Белкина назанимала денег у родственников и друзей и в октябре 2015 года передала их адвокату прямо на автостоянке у ТРЦ «Гудвин» в Тюмени.

К тому моменту рассмотрение апелляционной жалобы по делу Игоря Белкина было перенесено на более позднюю дату, и жена обвиняемого поверила «авторитетному адвокату».

Однако, несмотря не переданные «прокурору» и «судьям» 15 миллионов рублей, суд апелляционной инстанции оставил Игоря Белкина под стражей. Со слов Белкиной, адвокат объяснила неудачу в апелляции тем, что председатель облсуда Анатолий Сушинских, для которого и предназначался первый платеж, был в отпуске. А его заместитель была не в курсе договоренностей и вынесла объективное решение. К тому же, по словам женщины, адвокат заявила о вмешательстве в дело представителей РУФСБ, приложивших к делу «справку-меморандум», которая якобы и определила решение суда.

Также адвокат выманила, по словам Белкиной, триста тысяч рублей для передачи сотрудникам УФСИН, чтобы Игоря Белкина не «прессовали» в ИК-6 города Ишима и 12 тысяч долларов за проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Следующими суммами, якобы переданными адвокату, стали два миллиона рублей за услуги самой Розы Дроздовой и столько же — для начальника РУФСБ по Тюменской области Вадима Пятилетова. По словам Белкиной, генерал Пятилетов в противном случае обещал снова приложить к делу «справку-меморандум» и тем самым сделать невозможным удовлетворение кассационной жалобы на приговор Игорю Белкину.

Последней суммой, которую Белкина, по ее словам, передала адвокату, стали 4 000 000 рублей для некого судьи, блокировавшего положительное решение по делу Игоря Белкина.

В итоге, говорит Ирина Белкина, она передала адвокату 23 миллиона рублей и 12 тысяч долларов. Для этого ей пришлось продать имевшиеся несколько машин, квартиру в Чехии (семья Белкиных была успешными тобольскими предпринимателями — прим. ред.) и влезть в еще большие долги.

Сейчас Ирина Белкина говорит, что опасается за свою жизнь. После того, как она пригрозила адвокату, что лично сходит к Анатолию Сушинских, Владимиру Владимирову и Вадиму Пятилетову и спросит, где ее деньги, Белкиной стали звонить «представители адвоката» и предлагать встретиться и поговорить. Якобы среди звонивших был один из авторитетных тюменских предпринимателей с богатым криминальным прошлым. Адвокат Ирины Белкиной уже направил жалобы в Генпрокуратуру и председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Связаться с Розой Дроздовой не удалось. По данным источника «URA.RU», адвокат сейчас находится за пределами Российской Федерации, но по ее делу уже выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Источник уверен — адвокат может попытаться воспользоваться связями в правоохранительных и судебных органах и добиться изменения меры пресечения и прекращения уголовного дела. По неподтвержденным данным, в 2013 году против Дроздовой уже возбуждалось уголовное дело, но тогда она быстро стала свидетелем, а обвинение было предъявлено следователю тюменской полиции.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области получить комментарий не удалось. Агентство направило письменный запрос, но на момент публикации еще не получило на него ответ.