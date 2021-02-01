Жительнице Екатеринбурга не дали пенсию, сочтя ее умершей

За неделю до визита в банк с паспортом пенсионерки все было в порядке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Екатеринбурга Алевтина Жуйкова не смогла получить пенсию, придя за ней в банк. В кредитном учреждении 81-летняя женщина узнала о проблеме с паспортом. Как рассказала URA.RU сама пенсионерка, специалист сообщила, что ее документ недействителен и что она — в списке умерших людей.

«В банке не прошел мой паспорт и мне сказали обратиться в паспортный стол (подразделение МВД по вопросам миграции)», — рассказала Жуйкова. По ее словам, инцидент произошел 18 января в отделении Сбера на перекрестке улиц Красноуральской—Крауля.

На следующий день екатеринбурженка пришла в полицию. «Сказали, что я умерла, меня нет: „Вы числитесь мертвой, нет вас“», — передала пенсионерка суть разговора в миграционном подразделении Верх-Исетского района. По словам Алевтины Жуйковой, поводом для включения ее документа в список недействительных стала смерть ее полной тезки. Как она поняла из разговоров сотрудников паспортного стола, смерть произошла в пригороде Екатеринбурга.

Также пенсионерка отметила, что в разряде «мертвых» она оказалась примерно за неделю до посещения Сбера. «11 января я оформляла социальную субсидию, с паспортом все нормально было. А 18 января меня уже „закрыли“», — поделилась Жуйкова.

«Паспорт, который предъявила клиентка, содержится в справочнике недействительных российских паспортов МВД России. Клиентке было рекомендовано обратиться в органы внутренних дел. Сбербанк самостоятельно не вносит и не исключает документы из данного списка. Проверка паспорта осуществляется в целях соблюдения требований Банка России и обеспечения безопасности средств клиентов», — сообщили агентству в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

По словам Жуйковой, в полиции ей предложили отправить электронное обращение через сайт. В этом ей помогла внучка. Ответ на обращение последует в течение 30 дней, еще какое-то время займет исправление ошибки. Возможно, женщине придется менять паспорт.