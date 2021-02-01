В Салехарде силовики конфликтуют с мэрией из-за уборки снега

Дороги Салехарда не чистятся от снега должным образом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) силовики обратили внимание на плохую уборку дорог в городе от снега. В частности, не убирались должны образом парковочные места для инвалидов. Прокуратура провела проверку и вынесла представление руководителю «Салехарддорстроя» и «Салехардской дирекции единого заказчика».

«Установлено, что парковочные места для инвалидов в районе улиц Республики, д. 73 и Чапаева, д. 13, а также объект „Пешеходный мост через реку Шайтанка от ул. Арктическая до пр. Молодежи“ загрязнены снежными массами. Лестничные марши моста заблокированы слоем наледи. Обработка противогололедными средствами не производится», — говорится в сообщении пресс-службы окружной прокуратуры на сайте надзорного ведомства.

В администрации Салехарде URA.RU в ответ на претензии сообщили, что парковочные места, тротуары, дороги в городе регулярно очищаются от снега с помощью снегоуборочной техники и рабочих. «Как только позволяют погодные условия, вся необходимая техника выходит на линии. А стоянка для автомобилей, которая находится по улице Чапаева, 13, принадлежит собственнику здания», — рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции проверили дороги города на предмет уборки от снега. В тот раз их признали опасными для движения водителей.