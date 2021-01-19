Дороги в ЯНАО признали опасными из-за плохой уборки снега

После метели дорожники в Салехарде не убрали снег вовремя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде улицы города не убирают от снега должным образом — из-за этого проезжая часть сужается, что может привести к ДТП. Такие нарушения выявила Госавтоинспекция во время совместного рейда с прокуратурой, сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО.

«По итогам рейда составлены акты. В адрес обслуживающей организации направлены предписания с установленным сроком исполнения», — говорится в сообщении.

«По утвержденному плану очистка данных дорог и тротуаров была запланирована в ночь с 18 на 19 января. Все факты, установленные в ходе рейда, были оперативно устранены 18 января специалистами АО „Салехарддорстрой“ в нормативные по очистке после метели сроки», — заявили URA.RU в администрации Салехарда.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории округа из-за сильных метелей закрывали зимник. Усиливаться ветер начал 17 января, однако уже ночью 19 января погода начала улучшаться.