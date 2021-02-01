Курганский спортсмен установил сразу три рекорда России

Два гиревика из Шадринска получили путевки на чемпионат Европы Фото: Александр Константинов © URA.RU

Мастер спорта из Шадринска (Курганская область) Роман Чепик стал победителем кубка России по тяжелой атлетике. При этом он установил сразу три новых рекорда страны, сообщает пресс-служба главы региона.

Чепик выступал в весовой категории до 89 кг. «Спортсмен установил сразу три новых рекорда России для данной весовой категории: в упражнении „рывок“ — 164 кг, в упражнении „толчок“ — 200 кг и в сумме двоеборья — 364 кг», — говорится в сообщении. Благодаря этому Чепик в апреле сможет выступить в составе сборной России на чемпионате Европы в Москве.

Также в состав национальной сборной для подготовки к чемпионату Европы вошел еще один представитель Шадринска — мастер спорта международного класса Александр Кибанов. Он завоевал серебряную медаль в весовой категории до 102 кг.

Кубок России по тяжелой атлетике проводился в городе Старый Оскол. Состязания являлись, по сути, отборочным этапом на чемпионат Европы. В них принимали участие 180 спортсменов со всей страны.