Новому начальнику челябинского УФСБ добавили полномочий

Новый глава челябинского УФСБ сменил предшественника в региональной комиссии по борьбе с коррупцией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Нового начальника УФСБ по Челябинской области Дмитрия Иванова включили в состав региональной комиссии по противодействию коррупции. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Внести в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Челябинской области …изменения, включив в него Иванова Д. В., начальника управления Федеральной службы безопасности РФ по Челябинской области (по согласованию) и исключив из него Сизова С. Н.», — говорится в документе. Он опубликован на официальном интернет-портале деловой информации.

Иванов приступил к работе в Челябинске с 21 января. На должность начальника челябинского УФСБ он был назначен указом президента 22 декабря 2020 года, ранее он возглавлял УФСБ по Томской области. Бывший начальник регионального управления Сергей Сизов переведен на службу в Новосибирскую область, где также возглавил управление ФСБ.