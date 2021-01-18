Сергей Сизов уезжает в Новосибирск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник УФСБ по Челябинской области Сергей Сизов покидает свой пост. Новым руководителем ведомства стал Дмитрий Иванов, ранее руководивший аналогичным управлением в Томской области. О переводе Иванова к новому месту службы сообщают СМИ Томска, со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Томской области.

«Новым начальником УФСБ России по Томской области назначен полковник Олег Трофимов», — сообщает vtomske.ru. Руководивший ведомством Иванов отбывает к месту службы. По данным URA.RU, он возглавит аналогичное управление в Челябинской области. Когда именно Иванов приедет в Челябинск пока не сообщается. По данным URA.RU, он должен принять дела у Сизова, который отправится на службу в Новосибирск, чтобы возглавить аналогичное ведомство.

Сизов стал начальником УФСБ по Челябинской области 5 июня 2019 года. В июне 2020 года он был повышен со звания генерал-майора до генерал-лейтенанта. Самым громким делом, которое расследовало УФСБ под руководством Сизова, стало уголовное дело в отношении экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки.

Иванов возглавил УФСБ по Томской области в декабре 2016 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Новосибирской области, в том самом регионе, куда перевели Сизова. Источники URA.RU в силовых структурах характеризуют как очень жесткого руководителя.