Блогера Алексея Навального стоит судить за измену родине. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Дело „Ив Роше“, конечно, важное, но я бы его судил за более серьезное преступление — измену родине — и совершенно этого не стеснялся бы», — цитируют депутата «Аргументы Недели».
Милонов подчеркнул, что Навального следует считать виновным в попытке госпереворота по заданию западных спецслужб. Действия блогера, как отметил парламентарий, «вписываются в привычную американскую практику». При этом на Западе, по словам депутата, за подобные деяния предполагается смертная казнь. Милонов подытожил, что Навальный «закончился как политик» с приходом иностранных дипломатов на суд.
Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 годам лишения свободы. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный отсидит в колонии, по данным его защитников, 2 года и 8 месяцев. Уголовное дело («дело Ив Роше»), по которому проходит Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году.
После изменения приговора соратники Алексея Навального объявили о несанкционированной акции протеста. После этого политологи заявили URA.RU, что призывы сторонников блогера дают повод властям для окончательного разгрома ФБК (признан в РФ иноагентом).
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