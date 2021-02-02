02 февраля 2021

В Госдуме призвали провести новый суд над Навальным. Его обвиняют в измене родине

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме обвинили Навального в измене родине Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Блогера Алексея Навального стоит судить за измену родине. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Дело „Ив Роше“, конечно, важное, но я бы его судил за более серьезное преступление — измену родине — и совершенно этого не стеснялся бы», — цитируют депутата «Аргументы Недели».

Милонов подчеркнул, что Навального следует считать виновным в попытке госпереворота по заданию западных спецслужб. Действия блогера, как отметил парламентарий, «вписываются в привычную американскую практику». При этом на Западе, по словам депутата, за подобные деяния предполагается смертная казнь. Милонов подытожил, что Навальный «закончился как политик» с приходом иностранных дипломатов на суд.

Ранее Симоновский районный суд Москвы признал Алексея Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 годам лишения свободы. С учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный отсидит в колонии, по данным его защитников, 2 года и 8 месяцев. Уголовное дело («дело Ив Роше»), по которому проходит Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году.

После изменения приговора соратники Алексея Навального объявили о несанкционированной акции протеста. После этого политологи заявили URA.RU, что призывы сторонников блогера дают повод властям для окончательного разгрома ФБК (признан в РФ иноагентом).

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