Сторонники Навального объявили акцию протеста после суда

Алексея Навального приговорили к 3,5 года колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Соратники Алексея Навального объявили о несанкционированной акции протеста. Это произошло после решения суда приговорить блогера к 3,5 года лишения свободы. Об акции сообщает штаб Навального в Москве.

«Собираемся на Манежной площади прямо сейчас», — передает telegram-канал штаба. Сообщение появилось через несколько минут после того, как Симоновский районный суд Москвы признал Навального виновным в нарушении условий испытательного срока и отменил условное наказание. Блогера приговорили к 3,5 года лишения свободы. Но с учетом года, проведенного под домашним арестом, Навальный проведет в колонии 2,5 года. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Уголовное «дело Ив Роше», по которому проходил Навальный, было возбуждено в отношении блогера и его брата Олега в 2014 году. Тогда Алексея приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и испытательному сроку в пять лет. Осенью 2020 года Федеральная служба исполнения наказаний обвинила блогера в неоднократном нарушении требований отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Навального задержали в аэропорту Шереметьево после прибытия из Германии, пишет «Национальная служба новостей».

После ареста Навального в России дважды проходили незаконные митинги в поддержку блогера. Во время акций полиция задержала несколько тысяч участников. В беседе с URA.RU экономисты ожидают новых санкций против России после оглашения приговора Навальному. Но реакция Запада не будет моментальной.