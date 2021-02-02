Политологи предсказали разгром ФБК

Сторонники Навального сами дают повод для окончательного разгрома ФБК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Призывы сторонников Алексея Навального к несанкционированным акциям после суда над блогером дают повод властям для окончательного разгрома ФБК (признан в РФ иноагентом). Об этом заявил глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Призывая сейчас к несанкционированным акциям (по сути — к беспорядкам), радикальные навальнисты дают власти удобный и обоснованный (можно сказать легитимный) повод для окончательного разгрома политической группировки ФБК», — написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

При этом эксперт ЭИСИ Александр Малахов считает, что ФБК давно себя дискредитировал, в том числе фильмом про «дворец Путина» в Геленджике, который на самом деле оказался отелем Аркадия Ротенберга. «Тут сложно еще больше дискредитировать. Но есть любопытный момент. Несмотря ни на что, на биткойн кошелек ФБК продолжают поступать деньги», — отметил политолог.

Соратники Алексея Навального объявили о несанкционированной акции протеста 2 февраля. Это произошло после решения суда заменить блогеру условный срок на реальный (3,5 года, из которых в колонии Навальный должен провести 2,8 года).

Малахов считает изменение приговора Навальному вполне ожидаемым. При этом он полагает, что в решении суда виноват сам блогер и его защита. «Поведение Навального и его адвокатов создавали впечатление, что они и не собирались ничего делать. Были уверены, что ему все сойдет с рук. У адвокатов не было веских аргументов, которые могли доказать отсутствие нарушений. Вместо этого была пустая риторика», — считает эксперт. По его словам, Навальный и его защитники вместо подготовки к суду выкладывали фотографии с прогулок. «Такое ощущение, что сами себе капали яму», — подытожил Малахов.