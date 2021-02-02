02 февраля 2021

Мисс Беларусь рассказала об издевательствах в изоляторе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольгу Хижинкову заставляли спать на холодном полу Фото: личная страница Ольги Хижинковой в instagram

Мисс Беларусь-2008, бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова в прошлом году вышла с цветами на митинг в Белоруссии и была арестована на 42 дня. К ней намерено подселяли бездомных женщин, отключали отопление и заставляли спать на полу. Об этом Хижинкова рассказала в эфире YouTube-канала «КраСава».

«За неделю до освобождения нам отключили отопление и забрали матрасы. В течение недели декабря мы спали на холодном полу», — рассказывает Хижинкова. Девушка также добавила, что была вынуждена помогать бездомной женщине, у которой случались приступы эпилепсии, так как силовики ничего не предпринимали. Кроме того, Хижинковой не разрешали общаться с родными.

По словам Мисс Беларусь, эти наказания были приготовлены специально для нее. «У администрации президента (Лукашенко) была личная обида на меня. Условно говоря, если выражаться простым языком, мы дали тебе путевку в жизнь, а ты тут выделываешься», — подчеркнула девушка.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа — граждане не поверили в официальные итоги президентских выборов, согласно которым около 80% голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. В стране начались массовые протесты, жестоко подавляющиеся силовиками.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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