02 февраля 2021
01 февраля 2021

В ХМАО число заболевших коронавирусом рекордно сократилось

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, пандемия коронавируса, средства защиты
В ХМАО рекордное снижение заразившихся COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 146 человек, это самый низкий показатель за четыре месяца (с 1 октября). Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 146 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 2 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,92», — добавили в оперштабе. По городам и районам новый случаи заражения распределились так:

  • Сургут — 45;
  • Нефтеюганск — 15;
  • Березовский район — 13;
  • Югорск — 11;
  • Ханты-Мансийск — 10;
  • Нижневартовск — 9;
  • Советский район — 8;
  • Когалым — 6;
  • Мегион — 5;
  • Нягань — 5;
  • Покачи — 4;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Пыть-Ях — 2;
  • Белоярский район — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Нефтеюганский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Радужный — 1;
  • Сургутский район — 1.

Состояние 85 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 48,03%. За весь период пандемии от COVID-19 в округе умерли 675 человек. За сутки излечились 308 человек, за весь период пандемии — 45 137 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО удалось сломить тренд по числу заболевающих коронавирусом. Число заразившихся за сутки не превышает 200 человек с 26 января

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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