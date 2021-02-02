В ХМАО число заболевших коронавирусом рекордно сократилось

В ХМАО рекордное снижение заразившихся COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 146 человек, это самый низкий показатель за четыре месяца (с 1 октября). Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 146 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. На момент выявления у 119 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 2 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,92», — добавили в оперштабе. По городам и районам новый случаи заражения распределились так:

Сургут — 45;

Нефтеюганск — 15;

Березовский район — 13;

Югорск — 11;

Ханты-Мансийск — 10;

Нижневартовск — 9;

Советский район — 8;

Когалым — 6;

Мегион — 5;

Нягань — 5;

Покачи — 4;

Нижневартовский район — 3;

Пыть-Ях — 2;

Белоярский район — 2;

Кондинский район — 2;

Нефтеюганский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 2;

Радужный — 1;

Сургутский район — 1.

Состояние 85 пациентов тяжелое, 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 48,03%. За весь период пандемии от COVID-19 в округе умерли 675 человек. За сутки излечились 308 человек, за весь период пандемии — 45 137 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО удалось сломить тренд по числу заболевающих коронавирусом. Число заразившихся за сутки не превышает 200 человек с 26 января