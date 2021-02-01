В ХМАО удалось сломить тренд по числу заражающихся коронавирусом

В ХМАО снизилось число заражающихся коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО число заразившихся коронавирусом за сутки не превышает 200 человек с 26 января. За минувшие сутки инфекцией заразился 171 югорчанин. Обновленные данные опубликовал оперативный штаб Югры. Ранее URA.RU писало, что в округе после новогодних праздников ухудшается ситуация с коронавирусом. Тогда количество заразившихся коронавирусом не опускалось ниже 200 человек в день.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 171 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 14 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,94», — говорится в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:

Сургут — 74;

Югорск — 15;

Нефтеюганский район — 13;

Ханты-Мансийск — 10;

Нефтеюганск — 9;

Нягань — 9;

Нижневартовск — 6;

Когалым — 6;

Октябрьский район — 6;

Урай — 5;

Советский район — 4;

Пыть-Ях — 4;

Мегион — 3;

Сургутский район — 2;

Нижневартовский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 1;

Покачи — 1;

Кондинский район — 1.

Состояние 79 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 55%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 672 человека (4 человека за сутки). За сутки излечились 256 человек, за весь период пандемии — 44 829 югорчан.