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31 января 2021
30 января 2021

В ХМАО удалось сломить тренд по числу заражающихся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, палата, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В ХМАО снизилось число заражающихся коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО число заразившихся коронавирусом за сутки не превышает 200 человек с 26 января. За минувшие сутки инфекцией заразился 171 югорчанин. Обновленные данные опубликовал оперативный штаб Югры. Ранее URA.RU писало, что в округе после новогодних праздников ухудшается ситуация с коронавирусом. Тогда количество заразившихся коронавирусом не опускалось ниже 200 человек в день.

«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 171 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 14 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,94», — говорится в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:

  • Сургут — 74;
  • Югорск — 15;
  • Нефтеюганский район — 13;
  • Ханты-Мансийск — 10;
  • Нефтеюганск — 9;
  • Нягань — 9;
  • Нижневартовск — 6;
  • Когалым — 6;
  • Октябрьский район — 6;
  • Урай — 5;
  • Советский район — 4;
  • Пыть-Ях — 4;
  • Мегион — 3;
  • Сургутский район — 2;
  • Нижневартовский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 1;
  • Покачи — 1;
  • Кондинский район — 1.

Состояние 79 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 55%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 672 человека (4 человека за сутки). За сутки излечились 256 человек, за весь период пандемии — 44 829 югорчан.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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