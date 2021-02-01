В ХМАО удалось сломить тренд по числу заражающихся коронавирусом

В ХМАО число заразившихся коронавирусом за сутки не превышает 200 человек с 26 января. За минувшие сутки инфекцией заразился 171 югорчанин. Обновленные данные опубликовал оперативный штаб Югры. Ранее URA.RU писало, что в округе после новогодних праздников ухудшается ситуация с коронавирусом. Тогда количество заразившихся коронавирусом не опускалось ниже 200 человек в день.
«За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 171 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах. На момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 14 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,94», — говорится в сообщении оперштаба. Статистика по городам выглядит так:
- Сургут — 74;
- Югорск — 15;
- Нефтеюганский район — 13;
- Ханты-Мансийск — 10;
- Нефтеюганск — 9;
- Нягань — 9;
- Нижневартовск — 6;
- Когалым — 6;
- Октябрьский район — 6;
- Урай — 5;
- Советский район — 4;
- Пыть-Ях — 4;
- Мегион — 3;
- Сургутский район — 2;
- Нижневартовский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 1;
- Покачи — 1;
- Кондинский район — 1.
Состояние 79 пациентов тяжелое, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 55%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 672 человека (4 человека за сутки). За сутки излечились 256 человек, за весь период пандемии — 44 829 югорчан.
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