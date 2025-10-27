В ХМАО назвали лучшие студенческие общежития

В ХМАО почти все общежития для студентов квартирного типа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одними из лучших в регионе у студентов Югры считаются общежития Югорского госуниверситета, педуниверситета Сургута и Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа. Подробнее — в подборке URA.RU.

Ханты-Мансийск

Лидером в окружной столице стали общежития Югорского государственного университета. Вуз имеет свой студенческий городок с несколькими корпусами, в которых живут приезжие.

Обучающиеся ставят «пятерку» двухкомнатным квартирам, в которых проживают по пять-шесть человек, по данным сервиса онлайн-картографии. В каждой есть свой туалет и кухня. Единственный минус, который называют студенты — небольшие помещения.

«Проживание по три человека это много, так как комнаты небольшие, места мало», — пишет один из пользователей «Яндекс Карт». Из плюсов отмечают большие холлы, где занимаются и проводят досуг, а рядом есть бассейн, стадион, корт.

Сургут

Общежитие Сургутского государственного педуниверситета студенты города ставят на первое место. «Достойные условия для студентов, замечательная коменда», — пишет один из жильцов в «2ГИС». Студенты живут одно- двухкомнатных помещениях. Здесь есть ванные комнаты и кухня с гарнитуром и оборудованием. Из минусов говорят, что в помещениях бывает прохладно.

Нижневартовск