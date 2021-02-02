02 февраля 2021
01 февраля 2021

Из мэрии Сургута уходит влиятельный чиновник

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пустое кресло, кресло главы района
Чиновника на работу пригласил бывший мэр Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главы Сургута Владимир Шмидт написал заявление на увольнении. В мэрии он отвечал за сферу архитектуры и градостроительства. Об увольнении чиновника URA.RU сообщил источник в администрации города.

«Да, увольняется. Получил выгодное предложение от одной из местных компаний, из региона не уезжает, работать в администрации будет до конца февраля», — добавил источник. Дозвониться до пресс-службы администрации города журналисту URA.RU не удалось. Сам чиновник на звонки журналиста агентства не ответил.

Шмидт занял пост заместителя мэра еще при Вадиме Шувалове, и, как и экс-мэр, раньше работал в компании «Тюменьэнерго». В администрации Сургута он занимался вопросами строительства — координировал работу департамента имущественных и земельных отношений, а также департамента архитектуры и градостроительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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