Из мэрии Сургута уходит влиятельный чиновник

Чиновника на работу пригласил бывший мэр Сургута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главы Сургута Владимир Шмидт написал заявление на увольнении. В мэрии он отвечал за сферу архитектуры и градостроительства. Об увольнении чиновника URA.RU сообщил источник в администрации города.

«Да, увольняется. Получил выгодное предложение от одной из местных компаний, из региона не уезжает, работать в администрации будет до конца февраля», — добавил источник. Дозвониться до пресс-службы администрации города журналисту URA.RU не удалось. Сам чиновник на звонки журналиста агентства не ответил.

Шмидт занял пост заместителя мэра еще при Вадиме Шувалове, и, как и экс-мэр, раньше работал в компании «Тюменьэнерго». В администрации Сургута он занимался вопросами строительства — координировал работу департамента имущественных и земельных отношений, а также департамента архитектуры и градостроительства.