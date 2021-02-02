Из-за велодорожки дачники не могут проехать на машинах до своих участков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане садоводы трех дачных кооперативов не могут на машинах доехать до своих участков. Это связано с тем, что единственный путь, ведущий к кооперативам, превратили в велодорожку, по которой запретили ездить машинам. Об этом URA.RU рассказал один из садоводов Андрей Приданников.

«Вдоль шоссе Тюнина, параллельно с ней от ул. Свободы идет единственная дорога, ведущая к трем и более СНТ. После ремонта ее назвали тротуаром и велодорожкой и запретили проезд», — объяснил URA.RU Приданников. Он добавил, что эта дорога также является пожарным проездом к товариществам КМЗ-3, «Чигирим-1» и «Чигирим-2».

В распоряжении редакции находится копия ответа садоводу замдиректора городского департамента развития городского хозяйства Сергея Герасименко. «Проезд по велодорожке автотранспорта, большегрузного транспорта запрещен», — указано в ответе. Представитель департамента объяснил, что дорогу отремонтировали в 2020 году. после голосования в рамках проекта «Инициативный бюджет». Он добавил, что участок земли, где ремонтировали дорожку, находится в муниципальной собственности, и нормативы не были нарушены. По его словам, до ремонта данный участок земли был тротуаром.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу администрации Кургана, к которой относится данный департамент. На момент написания новости ответ не был получен.

На знаке указано, что на дорожке допускается автомобильное движение Фото: читатель URA.RU