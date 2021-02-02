Иностранные студенты вернутся на учебу в свердловские вузы

Вузы смогут выйти с дистанционного обучения с 8 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты (в том числе иностранные) смогут вернуться с дистанционного обучения в свердловские вузы после того, как учебные заведения выполнят все санитарные требования и получат разрешение на работу очно. Об этом рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга по итогам заседания оперштаба.

«Все высшие учебные заведения получили возможность после 8 февраля по согласованию с региональными штабами тоже начать учебный процесс», — сообщил Креков Он уточнил, что на обучение смогут вернуться и иностранные студенты. По его словам, уже завтра будет проведено совещание с руководителями вузов, в ходе которого будут озвучены все требования, которые необходимо соблюсти.

Креков подчеркнул важность соблюдения санитарных правил. В частности, он отметил, что рестораны и кафе, которым с этой недели разрешено работать круглосуточно, могут закрыть из-за нарушений.

Также замгубернатора сообщил, что сейчас в регионе ежедневно вакцинируется до 7 тысяч жителей, темпы будут увеличены. Ожидается, что до конца февраля в регион поступят около 201 тысяч доз вакцины от коронавируса.