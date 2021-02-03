Комик Алексей Стахович сообщил, что снимает новый проект, аналогов которому нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участник шоу Roast battle на youtube-канале Labelcom и комик Stand Up на телеканале ТНТ Алексей Стахович анонсировал новый интернет-проект. В подкасте «Сережа и микрофон» юморист признался, что такого формата он еще видел в мире.

«Они [продюсеры Labelcom] предложили мне проект. Я его переделал под себя и сейчас идет процесс съемок. Это необычный проект, и, что меня вдохновляет больше всего, — я не видел такого в мире. Частично это на что-то похоже, но вообще это не из мира комедии», — поделился деталями проекта Стахович. Он подчеркнул, что пока неизвестно, будет ли шоу выходить на канале Labelcom или нет.

В 2020 году доход канала Labelcom от рекламы YouTube составил около 3,5 млн долларов. Это в 7,5 раз больше, чем заработал на видеохостинге рэпер Моргенштерн. Одним из самых популярных проектов на канале является шоу «Что было дальше?», гостями которого становятся артисты, шоумены и блогеры. В одном из последних выпусков телеведущий Александр Гудков рассказал о ненависти к одному из участников «Что было дальше?», комику Алексею Щербакову, пишет Vse42.ru.