Дудь, Ургант и Little Big возглавили рейтинг YouTube

YouTube представил топ видео, набравших наибольшее количество просмотров в России в текущем году. Список опубликован в официальном блоге компании Google.
В десятку самых популярных роликов вошли:
- LABELCOM: Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- вДудь: Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь
- Вечерний Ургант: Видеоблогер и музыкант MORGENSHTERN о пути к успеху
В рейтинг музыкальных видео попали:
- Little Big — Uno — Russia — Official Music Video — Eurovision 2020
- LITTLE BIG — HYPNODANCER (Official Music Video)
- Клава Кока & NILETTO — Краш (official video)
Топ авторов среди российских пользователей YouTube возглавили:
- A4
- ГЛЕНТ
- Mamix
Прорывом среди российских авторов платформы признали:
- ГЛЕНТ
- Mamix
- Dream Team House
Ранее журнал Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в России, пишет VSE42.Ru. Первое место занял Labelcom. На втором месте списка расположился канал блогера Валентина Петухова, третье место в рейтинге досталось каналу «Чикен Карри». Рэперы Miyagi & Эндшпиль стали самыми популярными артистами в России по версии газеты «Культура». Вторую строчку рейтинга занял Элджей. Третье место поделили Тимати и рейв-группа Little Big.
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