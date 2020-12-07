Дудь, Ургант и Little Big возглавили рейтинг YouTube

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Видео с Юрием Дудем набрало больше всего просмотров в российском сегменте YouTube Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

YouTube представил топ видео, набравших наибольшее количество просмотров в России в текущем году. Список опубликован в официальном блоге компании Google.

В десятку самых популярных роликов вошли:

  • LABELCOM: Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
  • вДудь: Щербаков — спецназ, панк-рок, любовь
  • Вечерний Ургант: Видеоблогер и музыкант MORGENSHTERN о пути к успеху

В рейтинг музыкальных видео попали:

  • Little Big — Uno — Russia — Official Music Video — Eurovision 2020
  • LITTLE BIG — HYPNODANCER (Official Music Video)
  • Клава Кока & NILETTO — Краш (official video)

Топ авторов среди российских пользователей YouTube возглавили:

  • A4
  • ГЛЕНТ
  • Mamix

Прорывом среди российских авторов платформы признали:

  • ГЛЕНТ
  • Mamix
  • Dream Team House

Ранее журнал Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в России, пишет VSE42.Ru. Первое место занял Labelcom. На втором месте списка расположился канал блогера Валентина Петухова, третье место в рейтинге досталось каналу «Чикен Карри». Рэперы Miyagi & Эндшпиль стали самыми популярными артистами в России по версии газеты «Культура». Вторую строчку рейтинга занял Элджей. Третье место поделили Тимати и рейв-группа Little Big.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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