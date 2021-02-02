Исполнительный лист о выселении пенсионерки и сироты был аннулирован после просьбы властей и запроса URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени судебные приставы в очередной раз попытались выселить из квартиры пенсионерку и ее внучку сироту. Об этом URA.RU рассказала женщина, которая несколько лет борется за право жить в своем доме.

«Сегодня к нам вновь пришли приставы. Принесли бумагу, по которой мы должны съехать до 10 февраля. Я в шоке. В мэрии нам обещали, что этого не произойдет. Мы уже подали в суд заявление об отсрочке выселения, а тут такое», — рассказала URA.RU Заниля Шарифуллина. Ранее агентство писало о том, что ее вместе с внучкой-сиротой обязали выселиться из муниципального жилья. При этом семья живет в нем без малого 30 лет, и другого дома у них нет.

В разговоре с URA.RU заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков рассказал, что эту ситуацию муниципалитет держит на контроле. Более того, мэрия обращалась к судебным приставам и просила приостановить производство до тех пор, пока не состоится суд и выселение не будет отложено. Затем Заниле Шарифуллиной собираются помочь с тем, чтобы она оформила на квартиру все необходимые документы.

Знает о проблеме тюменки и следственный комитет по Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сейчас по данному вопросу проходит проверка.

В пресс-службе судебных приставов URA.RU рассказали, что сотрудники действуют в рамках полномочий, в соответствии с существующим исполнительным производством. Спустя час после этого разговора агентство получило ответ на письменный запрос. «В связи с отзывом исполнительного листа требование по данному производству аннулировано», — такой ответ значился в документе.