Власти Тюмени выгоняют из дома пенсионерку и ребенка-сироту

Тюменка прожила в ведомственной квартире 28 лет, но договор соцнайма с ней заключать не хотят Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пожилую жительницу Тюмени и ее внучку-сироту власти лишают единственного жилья. Об этом URA.RU рассказала сама пенсионерка.

«В 1992 году я получила ведомственное жилье от профсоюза производственного объединения „Тура“. Жила там с детьми, в 2011 году родилась внучка. Потом дети умерли, я стала опекуном девочки. А в 2018 году решила узаконить свое право проживать в квартире — вдруг со мной что-то случится, у ребенка должна быть крыша над головой. Я обратилась в суд, чтобы власти заключили со мной договор соцнайма», — рассказала URA.RU тюменка.

Многие годы никого не смущало, что семья живет в квартире, принадлежащей муниципалитету. Но из-за суда внимание властей сосредоточилось на семье. Было принято решение выселить пенсионерку и ее несовершеннолетнюю внучку из единственного жилья. У женщины нет на него ордера, а документов с места работы в городском архиве не оказалось.

«Я объясняла, что все эти годы была благонадежным жильцом. Все счета приходили на мое имя, я вовремя оплачивала коммунальные услуги, делала дома ремонт. Но этого оказалось недостаточно», — рассказывает пенсионерка.

Суд пожилая женщина, не разбирающаяся в юридических нюансах, проиграла. Апелляции тоже не принесли результата. Не помогло и обращение к главе Тюмени Руслану Кухаруку. На днях пришел ответ, что вопрос оставлен без изменений.

Идти семье некуда. Из доходов — пенсия в 8500 рублей и опекунское пособие — 3200. Причем деньги ребенка женщина копит, чтобы отдать внучке, когда она вырастет.

К слову, тюменка уже 34 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий. По ее словам, сегодня перед ней еще более двух тысяч человек. URA.RU направило запрос в департамент имущественных отношений администрации Тюмени.