Врач предупредил о смертельной опасности нового средства от COVID

Вещество тапсигаргин, которое британские и китайские ученые предложили использовать в качестве лекарства от коронавируса, может быть смертельно опасно. В беседе с URA.RU аллерголог-иммунолог Владимир Болибок объяснил это тем, что разница между терапевтической и отравляющей дозой небольшая.
Ранее зарубежные ученые опубликовали в журнале Viruses исследование, доказывающее эффективность препарата тапсигаргин против COVID-19. В статье указано, что вещество активирует врожденный антивирусный иммунный ответ против основных респираторных вирусов человека. Болибок объяснил, как тапсигаргин работает: «Это вещество, выведенное из ядовитого растения, исследовалось как потенциальный препарат от COVID-19. В небольших количествах оно способно убивать онкологические клетки и клетки, пораженные коронавирусом. Это возможно, но это опасно. Сложно поймать разницу между терапевтической и отравляющей дозой, я думаю».
Экс-главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев советует пока не сильно верить выводам ученых об этом препарате. «Сейчас столько [исследований] появляется, так же исчезают. Не надо торопиться с выводами. Таких открытий было тысяча и одно. Народ начинается обнадеживаться, а потом оказывается, что это — пустышка», — сказал URA.RU Малышев.
Сейчас в России проходит массовая вакцинация населения от коронавируса, пишут «Дни.ру». Малышев ожидает, что коллективный иммунитет к инфекции сформируется, когда антитела получит 70% населения. «Все зависит о производителей вакцин, от населения — будет ли оно убеждено, что это необходимо. Самые приятные прогнозы говорят, что коллективный иммунитет появится в начале второго полугодия», — добавил вирусолог.
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