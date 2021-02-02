Viruses: найден эффективный препарат против коронавируса

Британские и китайские ученые доказали эффективность препарата тапсигаргина против коронавируса. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале.
«Противовирусные препараты нового поколения, как тапсигаргин, могут сыграть ключевую роль в контроле и лечении новых зоонозных вирусных инфекций», — приводит объяснение ученых журнал Viruses. Эксперты отмечают, что лекарство могут принимать как люди, так и животные.
После одного приема тапсигаргин минимум на двое суток останавливает воспроизведение вируса в организме. Лекарство может помочь не только против уже активной инфекции, но и для профилактики заболевания. Исследователи доказали, что препарат в несколько сотен раз эффективнее других противовирусных средств.
К тому же тапсигаргин помогает лечить сразу несколько инфекций, например грипп и коронавирус. Препарат имеет растительное происхождение. В небольших количествах он помогает иммунитету «включить» естественный ответ сразу против трех респираторных вирусов людей.
В конце января турецкие ученые заявили о разработке препарата, который убивает коронавирус за минуту. Также о появление эффективного лекарства заявляла испанская фармацевтическая компания, напоминает RT. Они могут пригодиться уже весной, как раз в это время может произойти новая вспышка COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».
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