02 февраля 2021

Viruses: найден эффективный препарат против коронавируса

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Клипарт
Препарат растительного происхождения может останавливать репликацию коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Британские и китайские ученые доказали эффективность препарата тапсигаргина против коронавируса. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале.

«Противовирусные препараты нового поколения, как тапсигаргин, могут сыграть ключевую роль в контроле и лечении новых зоонозных вирусных инфекций», — приводит объяснение ученых журнал Viruses. Эксперты отмечают, что лекарство могут принимать как люди, так и животные.

После одного приема тапсигаргин минимум на двое суток останавливает воспроизведение вируса в организме. Лекарство может помочь не только против уже активной инфекции, но и для профилактики заболевания. Исследователи доказали, что препарат в несколько сотен раз эффективнее других противовирусных средств.

К тому же тапсигаргин помогает лечить сразу несколько инфекций, например грипп и коронавирус. Препарат имеет растительное происхождение. В небольших количествах он помогает иммунитету «включить» естественный ответ сразу против трех респираторных вирусов людей.

В конце января турецкие ученые заявили о разработке препарата, который убивает коронавирус за минуту. Также о появление эффективного лекарства заявляла испанская фармацевтическая компания, напоминает RT. Они могут пригодиться уже весной, как раз в это время может произойти новая вспышка COVID-19, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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