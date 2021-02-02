В ХМАО вызывают на допросы участников протестов 31 января

При этом полицейские заявляют, что в регионе 31 января не было акций в поддержку Навального Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Участников акции протеста из Сургута, которую силовики официально так и не признали несогласованной акцией в поддержку Навального, вызывают на допросы в полицию. Об этом URA.RU рассказал житель Сургута Александр Шумай.

«В 11 утра постучали в дверь и принесли повестку — явиться в полицию, без объяснения причин. Я позвонил по телефону, чей там номер был указан, мне сказали, что „не по телефону“, но затем подтвердили, что причины вызова по повестке — митинг», — объяснил Шумай.

В отделе полиции мужчина провел около трех часов. За это время он обратил внимание, что по аналогичному поводу туда вызвали и других участников акции в Сургуте. В полиции были, предполагает собеседник, и «очень молодые люди с родителями». «Резко там с нами обращались. В кабинете человек в штатском узнавал, как я отношусь к Навальному, разделяю ли его политические взгляды, несколько раз спрашивал у меня, водил ли я хороводы (участники акции в Сургуте не выдвигали политические требования, а лишь водили хороводы — ред.), а в конце разговора дознаватель добавил, что „сверху“ запросили данные на всех участников акции протеста с требованием провести „профилактические беседы“», — заключил Шумай, который во время акции 31 января работал на площади фотографом. В пресс-службе полиции ХМАО не ответили на звонки журналиста URA.RU. Источник в полиции Нижневартовска подтвердил, что такое указание есть, но не уточнил, кто именно дал соответствующее распоряжение.

Ранее URA.RU писало, что за участие в акциях 31 января не оштрафовали ни одного человека. Также в полиции заявили, что 31 января не зафиксировано несогласованных мероприятий в поддержку Навального. Были лишь хороводы в Сургуте, прогулки в Нижневартовске, а также пикеты в отдельных городах.