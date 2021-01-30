Власти ХМАО нашли способ погасить протесты в регионе

В ХМАО в несогласованном митинге участвовало меньше людей, чем 23 января Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Во всем ХМАО на несогласованные акции протеста в поддержку Алексея Навального, по оценкам силовиков, вышли от 70 до 80 человек. Это меньше, чем было неделей ранее (около 100 человек), когда в регионе стояли сильные морозы. По мнению политолога Надежды Ушаковой, в это раз власти приняли все меры, чтобы удержать людей дома.

«Дело в отношении к происходящему. [На низкую протестную активность повлияло] широкое информирование граждан [об ответственности за участие в несогласованных акциях], индивидуальная работа, вынесение приговоров участникам прошлой акции — это основные причины низкой активности», — считает Ушакова.

Самая массовая акция протеста состоялась в Сургуте. Там власти заранее подготовились к массовому пребыванию людей на площади и подогнали снегоуборочную технику, которая заняла значительную территорию. Всего в протестной акции в Сургуте, по официальным данным, приняли участие 38 человек. Сначала активисты просто стояли, а затем начали водить хороводы вокруг главной городской елки. Полицейские никак не отреагировали на эту массовую активность.

По оценкам силовиков, на несогласованную акцию протеста в Нижневартовске пришли до 10 человек. Это в три раза меньше, чем неделей ранее. По официальным данным, за участие в несанкционированных акциях в Нижневартовске никого не задержали. В соседнем Нефтеюганске был задержан общественный активист Валентин Яаксон, но, как сам активист рассказал в соцсетях, задержали его не за участие в акции. «Задержан я был на площади, в первую же минуту, как там появился. В ОМВД выяснилось, что вменяется мне „оскорбление власти“ за мои недавние посты с посыланием сотрудников полиции», — написал Яаксон на своей странице ВКонтакте.

В столице округа — Ханты-Мансийске, на акцию протеста никто не пришел, но силовики все равно развернули мобильный пункт наблюдения, оснащенный камерами видеонаблюдения с технологией распознаванием лиц, а патрули проверяли случайных прохожих. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией сообщил, что одиночные пикеты прошли в Югорске, Нягани, Пыть-Яхе и Мегионе. На момент написания новости о задержанных в этих города не сообщается.

Ранее URA.RU писало со ссылкой на политолога о том, что на сегодняшние акции протеста придёт меньше людей. Эксперт связал это с тем, что ХМАО — социально ориентированный регион, в котором нет культуры протеста. Причиной митингов в России стало помещения в СИЗО блогера Алексея Навального.