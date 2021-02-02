02 февраля 2021
01 февраля 2021

В ХМАО после урока по плаванию школьник попал в госпиталь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
База отдыха
В ХМАО школьник не смог самостоятельно выплыть из бассейна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В школьном бассейне Сургута десятилетний школьник чуть не утонул во время урока по плаванию. Инцидент произошел в школе №31. Об этом URA.RU рассказали в Управлении массовых коммуникаций Администрации Сургута.

«Во время отработки навыков плавания ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Педагоги и медицинский работник оказали первую помощь на месте, до приезда скорой помощи», — объяснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что в настоящее время ребенок находится в больнице. Организованна проверка, которая позволит выяснить причины случившегося.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО персонал бассейна три минуты смотрел, как тонул ребенок. В аквакомплексе «Водолей» в Сургуте чуть было не погиб 14-летний мальчик. Его смогла спасти одна из посетительниц.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...