В ХМАО после урока по плаванию школьник попал в госпиталь

В школьном бассейне Сургута десятилетний школьник чуть не утонул во время урока по плаванию. Инцидент произошел в школе №31. Об этом URA.RU рассказали в Управлении массовых коммуникаций Администрации Сургута.
«Во время отработки навыков плавания ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Педагоги и медицинский работник оказали первую помощь на месте, до приезда скорой помощи», — объяснили в пресс-службе.
В управлении добавили, что в настоящее время ребенок находится в больнице. Организованна проверка, которая позволит выяснить причины случившегося.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО персонал бассейна три минуты смотрел, как тонул ребенок. В аквакомплексе «Водолей» в Сургуте чуть было не погиб 14-летний мальчик. Его смогла спасти одна из посетительниц.
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