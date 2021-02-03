В России подорожали 29 моделей иномарок

В январе в России зафиксирован рост цен на ряд иностранных моделей автомобилей. 29 машин подорожали от 2% до 15%.
«Среди отдельных моделей и модификаций неожиданно резко подорожал 150-сильный седан Citroen C4 в исполнении Shine, который прибавил сразу 15,4% или 220 000 рублей. При этом в целом модель подорожала на 6,9%. Почти на 10% (250 000 рублей) выросла цена на Lexus ES в комплектации Comfort», — сообщают аналитики журнала «Авто.ру».
В денежном эквиваленте сильнее всего подорожали кабриолеты и купе Porsche 911 Turbo и Turbo S — модели прибавили по 690 000 — 830 000 рублей. Также на 710 000 рублей прибавил электрокар Taycan Turbo S. Также выросли ценники на автомобили брендов Mercedes, Jeep, Haval, GAC, Mazda, Volkswagen и Fiat разных модификаций.
Ранее автоэксперты выяснили, что в 2020 года самыми популярными легковыми машинами среди российских чиновников и юридических компаний стали авто марки УАЗ. Интерес к отечественному бренду обусловлен падением доходов россиян.
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