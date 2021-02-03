СКР предъявил обвинение брату Навального

Следственный комитет России обвинил брата осужденного блогера Алексея Навального Олега в нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несогласованной акции 23 января. Об этом сообщил его адвокат.
«Моему подзащитному предъявлено обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Вину он не признал», — рассказал адвокат Никос Параскевов. Его слова приводит ТАСС.
Ранее суд поместил Олега Навального под домашний арест. По мнению следствия, он, пребывая на несогласованной акции протеста 23 января, создал угрозу распространения новой коронавирусной инфекции.
Акции протеста прошли по всей стране из-за задержания блогера Алексея Навального 17 января. Его обвинили в нарушении испытательного срока и приговорили к 3,5 годам колонии, пишут «Невские новости».
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