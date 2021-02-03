03 февраля 2021

Экономист ответил, когда в России остановится рост цен

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Супермаркет
Эксперт раскрыл, когда перестанут расти цены на продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Заморозка цен на продукты в России

Рост потребительских цен может остановиться в ближайшие месяцы. Об этом заявил руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Сафина.

«По итогам января можно ожидать ускорения инфляции до 5,3% в годовом выражении. Тем не менее, уже в ближайшие месяцы тенденция роста потребительских цен может переломиться», — цитирует Сафину ТАСС.

Она обусловила это тем, что эффект ослабления курса рубля постепенно исчерпает себя. Кроме этого, пойдет на спад эффект низкой базы прошлого года, связанный с ковидными ограничениями и резким падением деловой активности. При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании с представителями торговых сетей заявил, что власти не планируют масштабировать государственное вмешательство в торговлю и ценообразование. Министерство выступает за максимальное сохранение рыночных механизмов, передают «Известия».

1 февраля Центробанк рассказал о пике годовой инфляции, который настигнет россиян в феврале 2021. Ожидается, что после этого она начнет падать. К концу года, по данным Центробанка, инфляция будет в районе 3,4-4%. Бывший министр экономики России (1992—1993 г.) и председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев заявил URA.RU, что в связи с этим в феврале подорожают импортные товары. Также вырастет стоимость овощей и фруктов.

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