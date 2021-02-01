ЦБ рассказал, когда наступит пик годовой инфляции в России

Годовая инфляция в России продолжает ускоряться. Ожидается, что ее пик придется на февраль 2021 года. Об этом сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.
«В начале 2021 года годовая инфляция продолжит ускоряться и предположительно достигнет своего пика в феврале, после чего начнет снижаться на фоне одновременного замедления месячного роста цен и действия эффекта высокой базы 2020 года», — передает ТАСС. По данным Центробанка, к концу года инфляция упадет до диапазона 3,4-4%.
В бюллетене также отмечается, что российская экономика начнет восстанавливаться в первой половине 2021 года по мере спада пандемии коронавируса и снятия ограничений. При этом ЦБ ожидает снижение показателей кредитного качества банковского корпоративного кредитного портфеля в целом. Это связано с тем, что вырастит доля менее платежеспособных заемщиков и увеличиться долговая нагрузка.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в РФ наблюдаются признаки ускорения инфляции. При этом она отметила, что Россия больше, чем Запад подвержена внешним шокам, поскольку рубль не является резервной валютой. Согласно прогнозу Всемирного банка, в текущем году рост ВВП в России составит 2,6%, а в 2022 году он ускорится до 3%.
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