Экс-министр экономики РФ: какие товары подорожают в феврале

Цены на овощи и фрукты поднимутся из-за сезонности товаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В феврале цена на импортные товары начнет быстро расти из-за девальвации рубля. Об этом URA.RU рассказал экономист, бывший министр экономики России (1992—1993 г.) и председатель партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев.

1 февраля Центробанк рассказал о пике годовой инфляции, который настигнет россиян в феврале 2021. Ожидается, что после этого она начнет падать. К концу года, по данным Центробанка, инфляция будет в районе 3,4-4%.

«В феврале рост цен будет более быстрым. С учетом того, что рубль некоторое время назад сильно девальвировался, я думаю, что в первую очередь подорожают импортные товары», — говорит Нечаев. Также вырастет стоимость овощей и фруктов, отметил бывший министр. Это произойдет из-за сезонности таких товаров.

Меры правительства по сдерживанию цен не могут оказать желаемого эффекта, считает Нечаев. «В рыночной экономике меры административного сдерживания цен абсолютно бесперспективны. В худшем варианте это может привести к дефициту соответствующих товаров», — объяснил бывший министр.

Его слова подтвердил и другой экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин. Он отметил, что, прежде всего, из-за девальвации рубля подорожание ждет крупную бытовую технику. Однако рост цен начнется скорее с марта, а не с февраля. Сезонный скачок стоимости продуктов скажется на овощах, фруктах и сахаре, отметил экономист. Он также считает, что правительству вряд ли удастся сдержать рост цен.

«Скорее всего, к весне подорожает крупная бытовая техника за счет роста курса доллара и за счет логистики. Все подорожает. Весной будет всплеск, причем сильно превышающий ожидания Центробанка. Я думаю, пик будет март—апрель, скорее, чем февраль. Тогда люди будут покупать товары уже по новым ценам», — считает Калугин. Пока товары находятся на стадии перевозки и в магазины попадут только весной с новыми ценниками, объяснил эксперт. URA.RU отправило запрос в Центробанк для уточнения информации.