Бывший посол США в России может возглавить ЦРУ

Американский президент Джо Байден официально выдвинул кандидатуру бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Уильям Джозеф Бернс из Мэриленда — директор Центрального разведывательного управления», — указано в списке кандидатур главы государства, направленных на утверждение в Сенат. Послом в России Бернс работал в 2005—2008 годах.
После Москвы он был заместителем госсекретаря США до 2011 года (в целом, дипломатии Бернс посвятил 33 года), а с 2015 года возглавляет Фонд Карнеги за международный мир, параллельно, в 2015—2017 годах, занимая пост заместителя директора ЦРУ. Его предшественница, Джина Хаспел, сняла с себя полномочия главы разведки 19 января.
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