03 февраля 2021

Бывший посол США в России может возглавить ЦРУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация доклада Андрея Манойло
Разведку США возглавил бывший американский посол в России Уильям Бернс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский президент Джо Байден официально выдвинул кандидатуру бывшего посла США в РФ Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Уильям Джозеф Бернс из Мэриленда — директор Центрального разведывательного управления», — указано в списке кандидатур главы государства, направленных на утверждение в Сенат. Послом в России Бернс работал в 2005—2008 годах.

После Москвы он был заместителем госсекретаря США до 2011 года (в целом, дипломатии Бернс посвятил 33 года), а с 2015 года возглавляет Фонд Карнеги за международный мир, параллельно, в 2015—2017 годах, занимая пост заместителя директора ЦРУ. Его предшественница, Джина Хаспел, сняла с себя полномочия главы разведки 19 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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