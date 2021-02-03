Врач раскрыл, как коронавирус влияет на слух и зрение

После коронавируса у человека может ослабнуть слух и зрение. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
«Коронавирус очень многопланово повреждает организм, начиная от транспорта кислорода кровью, кончая сосудами и нервами практически во всех органах. Мы уже знаем, что может наступать глухота или слух страдает — появляются ложные звуки», — сказал иммунолог ТАСС.
Ухудшение зрения может произойти из-за повреждения сосудов и нервов. При поражении слуха человек может начать слышать ложные звуки или испытывать ослабление слуха.
Ранее британские ученые нашли тяжелое осложнение после коронавируса у 54-летней пациентки. У нее развилась корковая слепота, когда зрачки реагируют на свет, но человек не видит изображение, пишет телеканал 360. Однако эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает преждевременным устанавливать связь между возникновением потери зрения и инфицированием коронавирусом, уточняет «Пятый канал». Однако ранее она сообщала о проблемах с ушами при коронавирусе.
Подписывайтесь на URA.RU в